Busje boort zich in winkel na achtervolging

Dit busje kwam vanmiddag rond 14.45u terecht in een winkel op de op de hoek van de Bergenshoopweg en de Sumatraweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een voertuig dat doorgereden was na een eerdere aanrijding en achtervolgd werd door de benadeelde.

Tijdens deze achtervolging zou de bestuurder van het busje de controle over het stuur hebben verloren en met het voertuig de winkel zijn ingereden. Bij het ongeval raakten twee personen gewond. Een ambulance werd ingeschakeld om de gewonden voor medische behandeling af te voeren naar de Eerste Hulp.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.