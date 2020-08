‘Faluma’-zangeres en kaseko legende Sisa Agi overleden na ziekbed

Voormalig zangeres Agnes Nagi beter bekend als ‘Sisa Agie’ is overleden. De eens zo befaamde artiest, die vooral in 1994 grote hits scoorde en bekend werd met het nummer ‘Faluma’, is na een ziekbed overleden in Suriname.

Nagi werd begin november 2019 onwel op het verjaardagsfeestje van haar kleinzoon, en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een hersenbloeding vastgesteld. Ze raakte aan één zijde verlamd en werd opgenomen in het zorgcentrum Libi Makandra.

Als zangeres werd ze bekendheid met haar songs ‘Faluma en ‘Ba pinda’ met de kaskawiformatie Ai Sa Si. De band kreeg voor deze songs een gouden plaat. Het lied ‘Faluma’ is toen gekocht door Alison Hinds van Square One uit Barbados.

‘Sisa Agie’ is 57 jaar geworden.