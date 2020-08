Broer Amzad Abdoel aangehouden voor verduisteren gelden van voedselpakketten

Istagar Abdoel, de broer van NDP-topper Amzad Abdoel, is aangehouden voor het verduisteren van gelden van voedselpakketten. Istagar zou 300 voedelpakketten genomen en verkocht hebben voor SRD 115 per stuk, zonder het geld te storten. Het gaat om een voedselpakkettenproject van de Stichting Haathi Club Wanica van de VHP.

Nadat er aangifte gedaan is tegen Istagar, is de zaak overgedragen aan de recherche voor onderzoek. Uit het onderzoek is daadwerkelijk gebleken dat het geld niet gestort is. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

In januari van dit jaar maakte Istagar officieel de overstap van de NDP naar de VHP. Hij gaf toen aan dat hij de paarse partij heeft verlaten uit ontevredenheid over het slecht gevoerd beleid in Suriname.