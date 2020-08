Man doodgeschoten bij winkelpand in Paramaribo

Bij een schietincident dinsdagavond in Paramaribo heeft een man het leven gelaten. Op deze foto van Waterkant.Net is te zien dat de man levenloos voor een voertuig ligt bij een winkelpand aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er meerdere schoten zouden zijn gelost en dat verdachten op een bromfiets betrokken zouden zijn bij dit schietincident. Ze zouden de plek op het vervoersmiddel hebben verlaten en de bromfiets hebben achtergelaten op de hoek van de Eddy Bruma en de Oranjelaan.

De verschillende gespecialiseerde eenheden van de Surinaamse politie zijn op dit moment bezig met het onderzoek. De straat is afgezet voor het verkeer. Er is een klopjacht geopend om de mogelijke daders te achterhalen.

Later meer.