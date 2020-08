Nadat vandaag bekend werd dat het aantal coronadoden geen 30 maar 38 bedraagt, is er opnieuw een dode bij gekomen. Dit brengt het aantal doden in Suriname, als gevolg van het gevreesde coronavirus, op 39. Volgens Starnieuws gaat het om een man die het leven heeft gelaten in het St. Vincentius Ziekenhuis.

- Advertentie -