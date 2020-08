Onafhankelijk Kiesbureau bezoekt minister Binnenlandse Zaken

Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname heeft op maandag 10 augustus de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor een kennismaking. Na de introductie van de OKB-leden aan de nieuwbakken minister is tijdens de meeting van gedachten gewisseld over onder andere het hebben van goede communicatie tussen het orgaan en de minister en het maken van werkafspraken.

Jennifer Van Dijk-Silos, voorzitter van het OKB, gaf aan dat het OKB al is gestart met de pos-electorale projecten en belangrijk hierbij is de samenwerking met het ministerie van Biza. “Het verslag van de verkiezingen van mei 2020 is al af en zal behalve aan de president en de Nationale Assemblee (DNA), ook aan de minister van Binnenlandse Zaken worden gepresenteerd”, zegt de OKB-voorzitter. Minister Somohardjo mag het verslag verwachten in de loop van deze week. De bewindsman zegt over te zullen gaan tot evaluatie met het rapport van Biza omtrent de verkiezingen van mei 2020 na ontvangst van het verslag van het OKB.

Het OKB, dat naast de voorzitter Jennifer Van Dijk-Silos, bestaat uit de leden Steven Mac Andrew, Annemarie Linger, Sharma Lakhisaran, Radj Jadnanansing, Malti Toekoen, Cornelis van Dijk, Sonja Bron en Hendrik Jamaloodin, zal aanzitten tot oktober 2020. Het OKB is het Surinaams toezichthoudend orgaan op verkiezingen in Suriname en werd opgericht in 1977. Politieke partijen dienen zich eerst bij het OKB te registreren en vervolgens bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS), waar de kandidaatstelling plaatsvindt.

Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen hebben partijen de goedkeuring van zowel het OKB als het CHS nodig. Tijdens en direct na de verkiezingen houdt het OKB toezicht en onderzoekt problemen. Na ontvangst van het proces-verbaal van het CHS controleert het OKB de resultaten. Indien nodig maakt het OKB de uiteindelijke uitslag bekend.