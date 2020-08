Meye: ‘Geen geld gegeven, dan volgende maand 20% extra geven’

Opnieuw hebben veel mensen met verbazing kennis genomen van een filmpje van Bisschop Meye, waarin hij om geld vraagt. Meye vroeg vorige maand aan leden van zijn gemeente, om 50 US dollar te geven aan de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin (NGGGB). In een ander filmpje is te zien dat hij mensen die geen maandelijkse bijdrage hebben kunnen geven, waarschuwt dat ze de volgende maand dan 20% extra moeten geven.

“Vele mensen zijn gaan verslappen in het geven van offers aan de heer. Mensen hebben de afgelopen vier maanden geen geld afgedragen. Ze hebben hun 10% niet afgedragen, ze hebben geen offers gegeven aan de heer. We willen u vragen om in te halen” aldus Meye.

Hij geeft ook aan dat de mensen die hun 10% niet hebben afgedragen, de volgende maand alsnog die 10% moeten afdragen plus 20% extra. Volgens Meye zijn het niet zijn woorden, maar staat het in de bijbel en is het god’s woord. “Ook god geeft boete!” zegt Meye lachend hierover in onderstaand filmpje: