Zes verdachten aangehouden voor diefstal onderdelen zwaar materieel

De Recherche van Regio Midden in Suriname heeft in de periode 22 juli tot en met 3 augustus zes verdachten aangehouden op verdenking van diefstal van graafmachine onderdelen in het politie ressort Paranam.

Het betreft in deze de 36-jarige Aksaykoemar P., Ashokkoemar D. (36), Awinash J. (27), Shaam B. (35), Vishal D. (23) en de 34-jarige Shaan B. die op respectievelijk woensdag 22 juli, donderdag 23 juli, woensdag 29 juli en dinsdag 4 augustus zijn aangehouden. Een toezichthouder van een bedrijf deed op zaterdag 27 juni aangifte van diefstal van de graafmachine onderdelen bij de politie van het bureau Paranam. Deze zaak werd voor verder onderzoek overgedragen aan de recherche unit van Regio Midden, meldt de afdeling Public Relations.

Aksaykoemar P., Ashokkoemar D. en Awinash J. kwamen in beeld als verdachten in de onderdelen diefstal. Zij werden opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld. Tijdens dat onderzoek kwamen de rechercheurs erachter dat op dinsdag 2 juni van dit jaar iemand anders ook aangifte had gedaan van diefstal van onderdelen van zwaar materieel.

Voorts dat Aksaykoemar, Ashokkoemar en Awinash waarschijnlijk ook betrokken waren bij die diefstal. Het onderzoek leidde vanaf Paranam tot naar het district Nickerie, alwaar Shaam B., Vishal D. en Shaan B. ook zijn aangehouden ter zake diefstal van onderdelen. Deze drie mannen zijn op woensdag 29 juli en dinsdag 4 augustus in Nickerie aangehouden en overgebracht naar de stad.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn al deze verdachten in verzekering gesteld door de politie. Het grootste deel van de gestolen onderdelen zijn inmiddels terug gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenaren. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen zullen plaats vinden in dit strafrechtelijk onderzoek.