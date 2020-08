Vrouw (21) verduisterde SRD 22.500 van bevriende goudzoeker

De politie in Suriname heeft vorige week maandag de 21-jarige Ramona K. aangehouden en dezelfde dag in verzekering gesteld voor verduistering van een groot geldbedrag. De benadeelde in deze is een goudzoeker die tot voor kort een vriendschappelijke relatie met Ramona had, meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van de goudzoeker heeft hij vanaf de maand maart tot en met mei van dit lopend jaar, in totaal SRD 30.900,- aan Ramona gegeven om voor hem te bewaren. Hij had haar toestemming gegeven om voor zichzelf SRD 8.650,- uit het bedrag te nemen.

Toen de goudzoeker vanuit het binnenland naar de stad kwam en Ramona naar zijn geld vroeg, kon zij hem dat niet overhandigen. Ramona moet de benadeelde SRD 22.250,- teruggeven. Zij vertelde de benadeelde dat zij al het geld had gebruikt voor zichzelf.

Op maandag 27 juli deed de benadeelde aangifte van verduistering tegen Ramona die opgespoord en aangehouden werd door de politie van Latour. Ramona heeft toegegeven dat zij het geld van de goudzoeker ten eigen bate heeft aangewend.

De 21-jarige is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt het KPS.