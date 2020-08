Vandaag vergadering DNA over in staat van beschuldiging stellen ex-minister Hoefdraad

Het parlement van Suriname komt vandaag in een huishoudelijke vergadering bijeen, om te praten over het verzoek van de procureur-generaal over het in staat van beschuldiging stellen van de Surinaamse ex-minister Gillmore Hoefdraad.

Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten, waaronder overtreding van de Bankwet en de Anti-corruptiewet, oplichting en verduistering. Een eerdere poging om hem te vervolgen mislukte omdat de regeringscoalitie van de NDP toen nog een meerderheid in het parlement had.

Het Openbaar Ministerie heeft na de verkiezingen nog een keer ingediend bij het nieuwe parlement om Hoefdraad alsnog te kunnen horen in het gerechtelijk vooronderzoek. De hoorcommissie die deze zaak moet voorbereiden heeft onlangs besloten om de ex-minister niet andermaal te horen.

Het advies van de commissie wordt opgestuurd naar het parlement dat vandaag in een huishoudelijke vergadering bijeenkomt.

Tijdens de persconferentie van de Raad van Ministeries (RvM) gisteren, kwam ook nog naar voren dat Hoefdraad op 10 juli aan de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) de opdracht heeft gegeven om een groot bedrag van SRD 272,9 miljoen over te maken naar de rekening van een woningbouwfonds.