Gionef brengt 1e single ‘Dreamer’ uit

Gionef, geboren als Gionefley Elskamp, is een Nederlandse rapper en zanger. Met het lied ‘Dreamer’ vertolkt hij een neo-soul achtige vibe en dat is ook precies hoe hij zichzelf omschrijft: Een dreamchaser. “Sommigen noemen me een idealist. Ik zie mij zelf als een jongen met veel ambitie. Waar ik ook ga , ik vergeet nooit waar ik vandaan kom. Het leven bestaat uit highs en lows. Fouten zijn menselijk, ik omarm ze, want juist daardoor groei ik”

Gionef een storyteller met grote dromen en plannen Hij groeide op in de Amsterdam Noord, toentertijd een berucht

stadsdeel van Amsterdam. Al jong werd hij in zijn omgeving geconfronteerd met geweld en kwajongensstreken, maar als kleine jongen had Gionef al een passie voor muziek.

De vele negatieve en positieve gebeurtenissen in zijn leven leidde er toe dat hij begon met het schrijven van zijn eigen lyrics. Muziek werd zijn uitlaatklep. De zintuigen van Gionef staan op scherp . Hij ziet, hoort, ervaart, reflecteert en verwerkt al zijn ervaringen in zijn werk. 22 jaar oud is hij, met ambitie, energie en nieuwsgierigheid om het leven te blijven ontdekken.

Gionef heeft veel meegemaakt , maar zoals hij zelf altijd zegt: zonder gebeurtenissen geen ervaringen, zonder ervaringen geen verhalen en zonder verhalen geen muziek. Van trust to love en van de straat tot een luxury lifestyle. Zijn sound is herkenbaar, zijn teksten zijn veelzijdig .