In Suriname is vanmiddag weer iemand van de ‘Bosje brug’ in Paramaribo gesprongen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat rond 13.30u een melding binnen kwam, dat iemand vanaf de brug in de Suriname rivier was gesprongen.

Het is nog onduidelijk om wie het gaat en of het lichaam reeds geborgen is.

Een mogelijke getuige van het voorval schreef op Facebook: “Net gebeurd. Man gesprongen van de brug. We waren te laat om hem tegen te houden. Blanke heer, had blauw aan. Leek op een Cubaan.“