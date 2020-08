VIDEO: Politie lost schot bij aanhouding gestoorde Haïtiaan met houwer

De man die afgelopen zaterdag met een houwer zat te zwaaien en agenten dreigde te kappen, blijkt een geestesgestoorde Haïtiaan te zijn. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Via sociale media werd onderstaand filmpje verspreidt waarin te zien is hoe twee politieambtenaren tegen een man optreden, die gewapend is met een houwer. De gewapende man bevond zich op dat moment voor KFC nabij de kruising van de Kwattaweg en de Mariestraat.

Een der politieambtenaren sommeerde de man de houwer los te laten en loste daarnaast ook een waarschuwingsschot af zonder het gewenste resultaat. Op een gegeven moment gelukte het de politieambtenaren de man te overmeesteren en hem de houwer afhandig te maken.

De man is een Haïtiaan en is in de buurt van het gebeurde woonachtig. Hij werd door de politie overgebracht naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). De man is na behandeling heen gezonden.

Volgens verklaringen van buurtbewoners maakt de man een gewoonte van om zonder toestemming, al dan niet gewapend, erven op te lopen of plaats te nemen in voertuigen van derden.

De politie van het bureau Munder zal een rapport ter zake opmaken en opsturen naar de daartoe bevoegde instanties ten einde de overlast en het gevaar dat deze man vormt effectief op te lossen meldt de Surinaamse politie.