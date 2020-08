Haïtianen dakloos na compleet afbranden laagbouw woning

Bij een woningbrand afgelopen week te Meerzorg, zijn vijf in Suriname woonachtige Haïtianen dakloos geworden. Het vuur brak uit in een laagbouw houten woning, op de hoek van de Manjadam en de Engelbrechtweg in het district Commewijne.

Het vuur ontstond afgelopen dinsdag in de ochtend. De melding kwam rond 09.30u binnen. Twee van de vijf personen waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd de brandende woning verlaten. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Toen de Surinaamse brandweer ter plekke arriveerde, was de woning met inboedel geheel afgebrand (foto). De oorzaak van de brand is niet bekend. Het pand was niet tegen brand verzekerd. De politie van Meerzorg is belast met het onderzoek.