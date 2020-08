Auto van achteren geramd op Martin Luther Kingweg

Bij een zware aanrijding zaterdagavond aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, zijn twee auto’s zwaar beschadigd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat beide voertuigen over de weg reden richting Paramaribo. Ter hoogte van de vuilstortplaats ging het mis en ontstond er een aanrijding.

Rond 21.40u ramde het ene voertuig zijn voorrijder hard van achteren. De schade is enorm zoals te zien op de foto’s boven en onder. De bestuurder van het achterste voertuig is per eigen gelegenheid voor medische behandeling afgevoerd. Hij had een barstwond aan zijn hoofd.

Beide voertuigen zijn door de Surinaamse politie in beslag genomen voor herkeuring. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek.

De andere auto: