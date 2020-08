Echtpaar Bhailal – Bakridi zestig jaar getrouwd

Het echtpaar Bhailal – Bakridi vierde afgelopen vrijdag haar diamanten huwelijk na 60 jaren van wederzijds begrip, liefde en respect voor elkaar. Dit vormt volgens hen de basis voor een gezegend huwelijk. Het heugelijk feit werd in aanwezigheid van familie en vrienden herdacht.

Het echtpaar heeft vrijdag ook de felicitaties namens de president ontvangen. Bestuursopzichter R. Pocornie die districtscommissaris M. Nerkust vertegenwoordigde, heeft de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk aan het diamanten echtpaar overhandigt (foto).

De heer Bhailal Mohamed Rafik is geboren op 21 augustus 1940 te Paramaribo en Mevrouw Bakridi Jamila Gatoen op 22 januari 1944 in het district Commewijne. Het echtpaar is gezegend met zes kinderen, 12 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Dhr Bhailal was in het jaar 1960 werkzaam bij Hollandia. Een week na zijn huwelijk trad hij in dienst bij Kersten Bakkerij. Bij laatstgenoemd bedrijf heeft hij 42 jaren zijn krachten gegeven tot aan zijn pensionering.

Dhr Bhailal houdt onder andere van voetballen en planten. Mevr Bhailal- Bakridi houdt van huishouden. Het echtpaar is erg trots dat het 60 jaar gelukkig is getrouwd.