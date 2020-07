Man krijgt 150 euro betaald om 68 gram cocaïne in pakket te posten

Voor een beloning van het luttele bedrag van 150 euro, om 68 gram cocaïne in een pakket te posten, riskeert de 42-jarige Herbert S. een lange gevangenisstraf. Leden van de Narcotica Brigade hielden hem op dinsdag 28 juli aan, meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

Herbert wordt ervan verdacht in februari van dit jaar een postpakket met levensmiddelen ter verzending aangeboden te hebben bij een postbedrijf In Suriname. Er was 68 gram cocaïne in het postpakket verstopt. Hij heeft verklaart dat hij het pakket voor iemand is gaan posten.

Uit het onderzoek tot nu toe is naar voren gekomen, dat Herbert wist dat er cocaïne in het postpakket verstopt was. Voorts dat als het postpakket ter bestemde plekke was aangekomen hij 150 euro zou krijgen van zijn opdrachtgever.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Herbert, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen meldt het KPS vandaag.