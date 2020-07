Nieuw boek ‘A is van Anansi’ uitgebracht

Dit is schrijfster Rita Stüger, die onlangs haar boek ‘A is van Anansi’ uitbracht. In het boek worden alledaagse Surinaamse woorden beschreven en prachtig uitgebeeld. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom dit boekje er moest komen.

Rita: “Al heel lang liep ik met de gedachte dit mooie geschenk te maken. Uiteindelijk is het daar en is ‘A is van Anansi’ uitgekomen, in een tijd waarin je de ander niet zonder risico een brasa of een bosi kan geven. In een tijd waarin mensen van kleur nog veel te weinig op inspirerende wijze in boeken voorkomen.”

Elke fleurige afbeelding op zich is een verhaal en nodigt uit om op onderzoek uit te gaan naar het verhaal erachter, o f het spel, het lied, de culturele gewoonten en gebruiken of onze geschiedenis.Dàt onderzoek zal uiteindelijk wederzijdse integratie, begrip én plezier opleveren. Geniet van de belevenis!

Stüger geboren in Suriname(1962) woont al 45 jaar in Nederland, werkt al sinds jaar en dag in het onderwijs enis moeder van een dochter en een zoon en oma van een kleinzoon en kleindochter. Doe daar nog een gezellige man bij, een warme familie en veel fitte vrienden en je hebt het plaatje bijna kompleet.

Ook aan onze ouderen en mensen met dementie is er gedacht zegt ze. Vooral ouderen uit Suriname zullen een glinstering in de ogen krijgen bij het zien van de herkenbare prenten. Mensen met dementie vinden steun in de rijm en het ritme in de tekst:

A is van Anansi ​, met altijd een slim idee. B is van Brasa, daar begroet ik oma mee…op dit ritme dans je vrolijk verder door het alfabet , waarbij je steeds een nieuw Surinaams woord prachtig uitgebeeld en ritmisch aangeleerd krijgt.

Wanneer je dan bij de letter Z aangekomen bent ……is het boekje nog niet uit.Het gaat almaar door. Want het is een heel lang, mooi , speels , maar ook serieus versje. Dat zul je vaak moeten herhalen om het uit je hoofd op te zeggen of te zingen.