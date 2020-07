Vijf postzenders die cocaïne probeerden te versturen in pakketten aangehouden

De afdeling Narcotica Brigade in Suriname heeft in de periode van 16 tot en met 24 juli vijf postzenders opgespoord en aangehouden, die pakketten zijn gaan posten waarin cocaïne verstopt was.

Het betreft in deze de 39-jarige Wensley S., Urban S. (36), Hakiem A. (24), Luciano M. (20) en de 22-jarige Rivaldo E. meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Deze verdachten hebben het afgelopen jaar en dit jaar postpakketten per verzending aangeboden bij postbedrijven hier te lande. Het heeft de Narcotica Brigade, in sommige gevallen wat tijd gekost om de verzenders op te sporen en aan te houden omdat zij valse woonadressen opschrijven op de postpakketten en verzendformulieren.

De hoeveelheden cocaïne die in de postpakketten aangetroffen en in beslag genomen zijn variëren tussen de 59 en 150 gram. De illegale drug wordt veelal in voedingsmiddelen verstopt.