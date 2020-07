Een mannelijke medewerker van de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken in Suriname is positief getest op COVID-19.

Naar Waterkant verneemt is de man in contact geweest met een aantal andere medewerkers van de afdeling. Zijn contactpersonen moeten twee weken in thuisquarantaine.

De afdeling is momenteel gesloten om grondig ontsmet te worden. Hoe de medewerker besmet is geraakt is nog niet duidelijk.