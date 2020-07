Weer medewerkers Rosebel Gold Mines positief getest op COVID-19

Nadat 92 van de 93 met corona besmette medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname genezen zijn verklaard zijn er nu weer twee medewerkers positief getest op het gevreesde virus.

De directie heeft het personeel laten weten dat de twee medewerkers afgelopen week op de site waren aangekomen. Zij ontwikkelden klachten en meldden zich in het weekend aan bij de RGM COVID-19 unit. De medewerkers werden geswapt en het resultaat was positief.

De twee medewerkers hebben de site verlaten en hun gezondheidstoestand is stabiel. Momenteel zijn er 3 actieve cases. Nog een medewerker is positief getest, maar hij wordt niet meegenomen in de teller. Dit omdat de medewerker sinds 24 juni (langer dan een maand) niet on site is gekomen.

Tussen dinsdagavond 20.00u en woensdagavond 20.00u zijn er maar liefst 97 personen positief getest op het coronavirus in Suriname. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gesprongen naar 1.607. Er zijn nu 578 actieve cases en in totaal zijn 1.003 personen genezen verklaard.