SRD 20 duizend buitgemaakt bij inbraak CBB-kantoor Centrum

In het kantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname aan de dokter Sophie Redmondstraat is er ingebroken. Daarbij hebben de daders SRD 20 duizend en andere spullen buitgemaakt. In het kantoor zijn afdelingen van CBB Paramaribo en Sipaliwini ondergebracht.

Waterkant verneemt dat de verdachten via het dak het gebouw zijn binnengedrongen. De diefstal is gisterochtend ontdekt en is toen de politie in kennis gesteld. De sterke arm ging ter plaatse en stelde een onderzoek in. Het is niet duidelijk wanneer er precies is ingebroken en van welke afdeling de SRD 20 duizenden gestolen is.

Afgelopen week was er reeds ingebroken en geld gestolen van het kantoor. Toen werd uit een afdeling van Sipaliwini SRD 15.500 buitgemaakt. De deur van de ingang en die van het kantoor van de chef waren toen geforceerd.

De politie houdt ernstig rekening mee dat er mogelijk sprake is van een inside job. Het onderzoek duurt voort.