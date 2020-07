Opnieuw is in Suriname een persoon die besmet was met het coronavirus, overleden aan de gevolgen van de besmetting. Volgens Starnieuws kwam deze persoon te overlijden op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Het is de 25ste Surinaamse coronadode, maar de teller van het aantal doden op de officiƫle website is nog niet bijgewerkt. Wel bijgewerkt is het totaal aantal besmettingen. Deze is de 1.500 gepasseerd en is dinsdag uitgekomen op 1.510.