76 nieuwe coronagevallen; dashboard verder uitgebreid

Zaterdag zijn er maar liefst 76 personen positief getest op het coronavirus in Suriname en daartegenover zijn 49 genezen verklaard. Het aantal coronabesmettinge sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 1.381.

De COVID-19 pandemie is momenteel in rap tempo aan het groeien in Suriname. President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdagavond verscherpte maatregelen aangekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het dashboard op de officiële Surinaamse COVID-19 website is verder uitgebreid. Zo is er nu te zien hoeveel coronapatiënten wel of niet in de verschillende ziekenhuizen liggen. Momenteel liggen 77 patiënten in de ziekenhuizen en 417 zijn in isolatie geplaatst. Verder is er nu ook een kaart te zien die aangeeft waar de meeste besmettingen voorkomen.

Het aantal actieve cases bedraagt met de nieuwe gevallen nu 501. 7 personen liggen op Intensive Care, 853 personen zijn genezen en 23 zijn overleden. Momenteel zijn er in totaal 483 personen in quarantaine. 10 coronapatiënten zijn niet te bereiken om afgezonderd te worden.