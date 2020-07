Regionaal Ziekenhuis Wanica krijgt drive-thru Covid-19 test unit

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica krijgt binnenkort een drive-thru COVID-19 test unit. Dat maakte het ziekenhuis zaterdag zelf bekend op haar Facebookpagina. In dat kader werd een training gegeven aan het personeel (foto).

“Met deze nieuwe unit in het Regionaal Ziekenhuis Wanica zal het handig zijn om hier vlak om de hoek, u te laten testen” schrijft het ziekenhuis.

In de strijd tegen het corona virus, is het RZW momenteel een van de belangrijkste ziekenhuizen in Suriname. Op dit moment liggen er ongeveer zeventig mensen die met het coronavirus zijn besmet in het ziekenhuis.

Volksgezondheid minister, Amar Ramadhin, bracht onlangs een oriëntatie bezoek aan de instelling.