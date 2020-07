President Santokhi: Met ons allen het virus indammen

President Chandrikapersad Santokhi is van mening dat wij met z’n allen ervoor moeten zorgen dat het COVID-19 virus ingedamd wordt. Dit zei het Surinaamse staatshoofd in een videoboodschap op zaterdag 25 juli, waarin hij de nieuwe maatregelen met betrekking tot de aanpak van dit virus bekendmaakte.

Het is zaak dat wij met ons allen het virus moeten indammen door elke mogelijkheid van spreiding tegen te gaan. “We gaan dat doen terwijl we ook de ruimte scheppen om langzaam terug te gaan naar normalisering. Immers, we weten dat COVID-19 niet meer zal verdwijnen. We moeten ons daarom weerbaar maken en weten hoe door te gaan met een leven waar COVID-19 ook deel van uitmaakt”, zei Santokhi in zijn statement.

De regering begrijpt de onzekerheid en de angst die leeft onder de samenleving, maar deze gevoelens mogen ons niet achterhouden van hetgeen belangrijk voor ons is en dat is: Suriname leefbaar houden voor ons allen, een land te hebben waar onze kinderen zorgeloos kunnen opgroeien in alle welvaart en welzijn.

Deze periode moeten we meer dan ooit in eenheid de crisis tegemoet gaan. “Eenheid in denken en handelen als waarborg voor de gezondheid van onze hele natie. Eigen verantwoordelijkheid, sociale controle en verantwoordelijkheid van de regering zijn de drie ingrediënten die nodig zijn. Deze gedeelde verantwoordelijkheid, de groeiende eenheid en het vertrouwen in elkaar moeten ons leiden om COVID-19 het hoofd te bieden”, zei het staatshoofd.

De president merkte verder op dat er een verschuiving is van de aandacht naar alleen het dragen van een mondkapje. Het gevolg hiervan is dat wij vergeten de hygiëne in acht te nemen. Volgens het staatshoofd is het nog steeds belangrijk dat wij onze handen blijven wassen en ook onze directe omgeving, bijvoorbeeld de werkplek, goed desinfecteren.

“Ik vraag u daarom om de combinatie van mond- neus bedekking, fysieke afstand én handen wassen in acht te nemen. Het een kan niet zonder het ander, om het gewenste positieve resultaat van minder besmettingen te bereiken. Gezamenlijk alle gezondheidsstappen in acht nemen voor een gezonder Suriname. Ons Suriname, onze kinderen, onze families.”