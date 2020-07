Ondertekening 2e fase Global Climate Change Alliance Suriname Project

De Europese Unie en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties zitten op schema om hun samenwerking voort te zetten op het gebied van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de weerbaarheid van Suriname tegen de gevolgen van de klimaatverandering, met een totaal budget van 5.500.000 EURO uit schenkingsmiddelen.

De algemene doelstelling van de “Global Climate Change Alliance + (GCCA) -ondersteuning voor aanpassing aan klimaatverandering in Suriname – fase 2” is om de veerkracht tegen klimaatverandering op te bouwen door middel van geïntegreerd waterbeheer, duurzaam gebruik van mangrovegebied en beheer van kust-ecosystemen.

Ambassadeur Fernando Ponz Cantó, hoofd van de EU-delegatie voor Suriname, zegt: “De GCCA+ fase 2 zal Suriname ondersteunen bij het aanpassen aan de belangrijkste effecten van klimaatverandering, door het beheer van watervoorraden en kust-ecosystemen te verbeteren op manieren die het welzijn van kustgemeenschappen bevorderen.” “Deze bijdrage is een blijk vande solidariteit van het Europese volk en erkenning van de zeer moeilijke uitdagingen waarmee Suriname wordt geconfronteerd. Hopelijk stelt deze steun mensen en bedrijven in staat weerbaarder te zijn en zo bij te dragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering ”, voegde hij eraan toe.

Dr. Margaret Jones Williams, hoofd van het UNDP Suriname kantoor, verklaarde tijdens de Validatie Workshop voor GCCA +: “Met betrekking tot klimaatverandering behoort Suriname tot een groep landen die zeer kwetsbaar zijn voor de effecten van klimaatverandering en daarom een prioritaire partner voor het GCCA+ programma zijn ”. Dr. Jones Williams merkte ook op dat “Klimaatresponse in Suriname een belangrijk aspect is in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door Suriname, door het opbouwen van de weerbaarheid van het land en ervoor te zorgen dat we niemand achterlaten”.

Middels het project zal meer dan 90 procent van de Surinaamse bevolking profiteren van onderzoek in mangrovegebieden, verbeteringen in waterbeheer en verbeterd beheer van kustgebieden, evenals gendergevoelige klimaatacties om rampenrisico’s te verminderen en capaciteit te versterken om te reageren op klimaatsituaties in de noordwestelijke kustdistricten Nickerie en Coronie. Inspanningen ter aanpassing aan de klimaatverandering zullen ook innovatieve mogelijkheden creëren ter ondersteuning van levensonderhoud voor gemeenschappen in deze districten.

De overeenkomst tussen de EU en UNDP is ondertekend voor een totaalbedrag van 5.500.000 euro, voornamelijk gefinancierd door de EU, met een bijdrage van 500.000 euro van UNDP met een looptijd van 3,5 jaar. De implementatiefase is reeds begonnen op 1 april 2020.