Minister Sewdien voert gesprekken met agrarische sector

De nieuwe bewindsman van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname, Prahlad Sewdien, is vanaf maandag 20 juli gestart met het voeren van gesprekken met de agrarische sector.

Tijdens de gesprekken is samen met de staf van het ministerie en de vertegenwoordigers van de sector gebrainstormd over een betere samenwerking. In het kader van een Agri Business approach, is eveneens gesproken over de veldproductie, de verwerking hiervan en de maatregelen die hierbij getroffen kunnen worden.

Vanwege de schaarse financiële middelen, is het belangrijk dat alle neuzen in de sector, één richting op wijzen, zodat de prioriteiten en keuzes op de juiste manier gesteld kunnen worden.

De bewindsman is van mening dat de gesprekken moeten leiden tot werkbare ideeën. De expertise en kennis van zowel de publieke als de private sector, is belangrijk voor de juiste bouwstenen om de Surinaamse agrarische sector uit te bouwen. De sessie van gesprekken zullen de komende week voortgezet worden.