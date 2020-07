RBU laat moderne gamalan track maken in Suriname

De Surinaams Javaanse gemeenschap in Nederland staat op 9 augustus jaarlijks stil bij de Herdenking van de Javaanse Immigratie. In 1890 kwamen namelijk de eerste Javaanse contractarbeiders uit voormalig Nederlands-Indië (Indonesië) in Suriname aan om op de plantages de slavenarbeid te vervangen. Helaas is dat de pijnlijke koloniale geschiedenis, die wij met elkaar delen.

Door COVID-19 zijn alle grote evenementen opgeschort. Er dreigde daarom niets in het kader van 130 Jaar Javaanse Immigratie gedaan te kunnen worden. Maar Stichting Rukun Budi Utama heeft ondanks de lockdown en restricties toch iets bedacht om de Surinaams Javaanse gemeenschap, 9 augustus gezamenlijk te laten herdenken en vieren, The GMP Quarantune Project.

Onder die naam wordt er door Mantje Karso een moderne gamalan track gemaakt in Suriname. In Suriname en Nederland dreigt deze traditie namelijk te verdwijnen. (Gamelan zijn van oorsprong Indonesische percussie / slaginstrumenten).

De bijbehorende clip wordt zondag 26 juli deels opgenomen in Rijswijk in de studio van Jeffrey Salimin (Docu125). Hij maakte de documentaire Jaji – Lotgenoten (2016) ter gelegenheid van 125 jaar Javaanse Immigratie. Mantje Karso was ook te zien in de documentaire. In de videoclip moet de Javaanse kracht en trots anno 2020 tot uitdrukking komen.

De track wordt op 9 augustus gelanceerd, de videoclip zal dan later volgen. Wil je meedoen in de clip, klik dan snel hier om je aan te melden.