Een vrouw die zat op een bromfiets heeft woensdagavond rond 21.00u het leven gelaten bij een aanrijding op de hoek van de Coesewijnestraat en de Tyronneweg in Suriname.

De vrouw zat samen met nog een man op de bromfiets. De man is ernstig gewond geraakt en per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Meer details zijn nog niet beschikbaar. Later meer.