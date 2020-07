Parmessar koopt VW Amarok van overheid voor slechts 20.000 SRD en reageert op commotie

Op social media in Suriname is vandaag flinke commotie ontstaan over een document, waaruit zou blijken dat ex-minister Rabin Parmessar een VW Amarok van de overheid, voor het luttele bedrag van 20.000 SRD heeft overgenomen.

Velen zijn niet te spreken over het feit dat een auto van dat kaliber voor omgerekend nog geen 1.500 euro wordt doorverkocht aan de NDP topper. Een auto die nieuw bij Fernandes circa US$ 40.000 kost.

Parmessar heeft inmiddels bevestigd dat hij de auto heeft gekocht en het voertuig nu op zijn naam staat. Hij reageerde enkele uren geleden op zijn eigen Facebook pagina en zegt de ophef niet te snappen, want het zou gaan om een bestaande regeling voor Surinaamse ex-ministers.

“Dit is een bestaande regeling wat al vele jaren toegepast wordt en velen, haast een ieder, heeft er gebruik van gemaakt. Indien er bezwaren bestaan, laat men dan deze regelingen, deze en vele andere, schrappen. Ik kijk er naar uit! Mogelijk kan er een lange lijst gepubliceerd worden vanaf 2005” aldus Parmessar.