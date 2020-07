Vrouw dood aangetroffen in woning te Munder

In Suriname is een vrouw vanmiddag dood aangetroffen in een woning te Munder. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het stoffelijk overschot van de vrouw rond 16.30u werd aangetroffen in de Njoenkondrestraat. Volgens de eerste berichten is er vermoedelijk sprake van een misdrijf.

Direct na de melding trokken verschillende Surinaamse politie-eenheden naar de plaats delict. Daar wordt op dit moment nog uitgebreid onderzoek gedaan, onder andere door de Forensische Opsporing.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. Later meer.