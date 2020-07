Nederlandse ambassade in Suriname hervat dienstverlening

De Nederlandse ambassade in Suriname heeft bekend gemaakt dat zij haar dienstverlening hervat. De ambassade gevestigd aan de Van Roseveltkade 5 in Paramaribo, ging eind mei dicht als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus in Suriname. Belanghebbenden kunnen er weer terecht voor o.a. MVV, paspoortaanvragen en DigiD.

Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus is de ambassade wel genoodzaakt verschillende voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo wordt er gewerkt met een beperkte capaciteit en alleen op afspraak. “We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar het kan langer duren dan u gewend bent voordat u een afspraak kunt krijgen” aldus de ambassade.

In de Europese Unie gelden inreisbeperkingen als gevolg van het COVID-19 virus. Om die reden is het tot nader order niet mogelijk om aanvragen in te dienen voor kort verblijf Schengenvisa. U kunt dus nog niet terecht bij VFS Global, meldt de ambassade.