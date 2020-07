17-jarige bromfietser overleden na aanrijding door automobilist

De 17-jarige bromfietser Yash Abhay Nirandjan heeft in de avond van zaterdag 18 juli het leven gelaten in het Academisch Ziekenhuis. Dit nadat hij die zaterdagmorgen was aangereden door een auto op de Hendrikstraat, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat 17-jarige student op zijn bromfiets over de Hendrikstraat reed. De 50-jarige autobestuurder S.K. die vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden, beschreef een bocht naar rechts en verzuimde daarbij voorrang te verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer.

Op dat moment was de bromfietser Yash Abhay Nirandjan het rechtdoorgaand verkeer. De politie van het bureau Leiding 9a kreeg, via het Command Center, de melding van een aanrijding tussen een bromfietser en autobestuurder op de Hendrikstraat. Nirandjan werd gewond ter plaatse aangetroffen en is per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis alwaar hij overleden is.

Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, ter obductie, in beslag genomen door de politie. De autobestuurder S.K. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het rijbewijs is, hangende het onderzoek, door de politie ingevorderd.

S.K. zal morgen worden voorgeleid bij een hulp officier van justitie meldt de politie. Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden.