Noersalim draagt over aan Bronto Somohardjo

De nieuwbakken minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo heeft formeel het roer op het ministerie overgenomen. Dit gebeurde op vrijdag 17 juli, in bijzijn van staf en directie van het ministerie. Nadat het protocol van overdracht door hem en scheidende minister Mike Noersalim werd getekend, sprak hij de Bizanen toe.

De tent waar dit plaatsvond is ingericht met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Onder de aanwezigen was ook kolonel Jerry Slijngaard van de Kustwacht.

Somohardjo bedankte president Chandrikapersad Santokhi voor de goedkeuring van zijn kandidatuur en vicepresident Ronnie Brunswijk en Leo Brunswijk voor de ondersteuning. Een speciale dank ging naar vader Paul Somohardjo en de leden van de PL voor het vertrouwen in hem gesteld.

Van Noersalim werd door de Bizanen met een luid applaus en een staande ovatie afscheid genomen.