Manschappen brandweer Moengo positief getest op COVID-19

Drie brandweermannen van post Moengo in Suriname zijn positief bevonden op COVID-19. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de drie manschappen woensdag van detachering kwamen. Thuis vertoonden zij symptomen die leken op het gevreesde virus.

Er is toen contact gemaakt met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) waarna een onderzoek is ingesteld. Het BOG heeft swaps van de drie brandweerlieden afgenomen. Nadat gebleken is dat alle drie positief waren, zijn ze in overheidsquarantaine geplaatst. Hun situatie is volgens Pinas vrij stabiel.

De brandweervoorlichter geeft verder aan dat de brandweerpost in Moengo een bezetting heeft van 10 man. Alle overige 7 brandweermannen zijn negatief getest en zijn in zelfquarantaine geplaatst. De brandweerpost is intussen helemaal ontsmet.