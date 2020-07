Minister Walden wil bestaanszekerheid voor elke Surinamer

Nieuwbakken minister Saskia Walden heeft vandaag haar intrede gedaan op het voormalig ministerie van Handel, Industrie en Toerisme thans ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Na het protocol van overdracht sprak de bewindsvrouwe de directieleden en afdelingshoofden kort toe en benadrukte, dat haar uitgangspunt is om te werken aan een bestaanszekerheid voor elke Surinamer.

Daarbij ziet minister Walden een voorhoede rol voor het Ministerie weggelegd namelijk om de economie van Suriname anders te structureren gelet om de corona situatie waarbij zaken anders zijn. Ook zal het een belangrijke rol gaan spelen om uit de economische depressie te komen.

“Een economie blijft nooit in een dal, wij zullen eruit komen.”

Vanaf volgende week zal de nieuwbakken minister met de directie zitten om een strategische richting te bepalen. Voor minister Walden is de tijd aangebroken om met alle optimisme de economie te herstellen en die programma’s uit te voeren, zodat onze kinderen in een goede omgeving kunnen leven en een hogere levensstandaard kunnen hebben.

Tijdens de korte kennismaking met de directie en de afdelingshoofden vroeg minister Walden vier zaken van hen te weten: creativiteit, inzet, eerlijkheid en loyaliteit. De nieuwe Surinaamse minister zegt ervan uit te gaan, dat een ieder van hen een hart heeft voor Suriname en een positieve bijdrage wil helpen leveren. “Alle Surinamers zijn nodig om het land op te bouwen”, voegde ze eraan toe.

Voorts wees de bewindsvrouwe erop, dat ze een opendeur politiek heeft en ziet graag dat als er problemen zijn, die besproken worden, zodat de werksfeer altijd goed is voor betere prestaties. Minister Walden, die aangaf dat ze in de Almachtige gelooft, zei tot slot dat ze ervan uitgaat dat een ieder een hoger doel heeft, waarbij in de gemeenschap met elkaar het streven is om de optimale potentie in elkaar te helpen te realiseren.

Walden drukte het team daarbij op het hart, dat als het uitgangspunt op het ministerie zal worden toegepast, dit zal doorstromen naar andere ministeries en andere sectoren.