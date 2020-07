NGGGB: ‘Oproep Steve Meye om 50 US dollar te geven uit context gehaald’

De Stichting Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin (NGGGB) heeft donderdag gereageerd op de verspreiding van onderstaand filmpje, waarin te zien is dat bisschop Steve Meye om 50 US dollar vraagt. Mensen die 50 US dollar of de tegenwaarde daarvan in SRD tegen een koers van 1 op 10 zouden geven, zouden volgens Meye vrijgemaakt worden van schulden.

De stichting zegt het te betreuren dat slechts een héél klein gedeelte van de oproep buiten de totale context is geplaatst. De geconstateerde onterechte aantijgingen en beschuldigingen berusten op een volledige mis-interpretatie zegt de NGGGB.

“De fout die wij kennelijk hebben gemaakt is, dat wij door de live-stream uitzendingen van onze samenkomsten, enkele mensen de ruimte hebben gegeven om bewust of onbewust een klein gedeelte uit een oproep naar de Gemeente-leden van de NGGGB toe, uit zijn verband te halen en dat te ‘posten’ op social media en andere media-kanalen” zegt de organisatie.

De oproep van Meye zou volgens de NGGGB gericht zijn naar de gemeente-leden van de kerk, en niet naar het groter publiek. Ook is duidelijk door de bisschop aangegeven, dat niemand verplicht was om dit te doen (niemand is gedwongen); maar om te handelen naar hun eigen geloof in de bijbelse principes.

De NGGGB wil nadrukkelijk aangeven, dat de opgehaalde giften en donaties geenszins bestemd zijn voor de Bisschop persoonlijk en dus niet in zijn zak terechtkomen; ze zijn bestemd voor het werk van de Gemeente, waaronder ook het wekelijks voeden van dak- en thuislozen en overige maandelijkse uitgaven van de Kerk. Dit omvat onderhoud van het gebouw, betaling vaste lasten z.a. stroom, water, telefoon, etc. (tekst loopt door onder filmpje)

“Wij zullen in de Gemeente van God, altijd bijbelsgetrouw handelen in alle weloverwogen besluiten die wij als verantwoordelijken over de ‘Schapen des Heren’ nemen. Wij hebben een persoonlijke gebedsrelatie met God, de Schepper van Hemel en Aarde, en horen dus ook van Hem. Onze verantwoordelijkheid naar Gods kinderen toe, nemen wij héél serieus!” zegt de stichting.

De stichting zegt verder volledig afhankelijk te zijn van giften en donaties, aangezien zij geen subsidie krijgt van de overheid. “Gedreven door het Woord van God (Jacobus 1 : 27), hebben wij een gedeelte van het werk van de Overheid overgenomen, zoals het zorgen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving! Zolang God Almachtig de intenties van ons hart kent, en ziet wat wij doen voor onze medemens, is het voor ons al goed; wij behoeven niet in de Pers daarmee” besluit de NGGGB.