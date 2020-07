Kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s verhogen rating Suriname

Goed nieuws voor Suriname: twee grote kredietbeoordelaars te weten Fitch Ratings en Standard & Poor’s hebben de kredietwaardigheid van Suriname naar boven bijgesteld. Dit vanwege het feit dat er vertrouwen is in de afspraken en de schulden herstructurering die de nieuwe Surinaamse regering gemaakt, heeft over het betalen van rente en aflossing op een miljoenen lening.

Suriname sloot begin deze maand een akkoord met schuldeisers over uitstel van betaling van de rente en aflossing op een lening van 125 miljoen US dollar.

Kredietbeoordelaars schatten aan de hand van scenario’s en risicomodellen in hoe groot de kans is dat een land failliet gaat en zijn schulden niet meer terug kan betalen. De uitkomst van die analyse bepaalt welke kredietstatus een land krijgt. In het geval van Suriname werden de ratings naar boven bijgesteld.

Bij Fitch gaat het om Suriname’s Lange Termijn Issuer Default Rating (IDR) zoals de kredietbeoordelaar in deze verklaring ook zelf aangeeft.