Meye vraagt mensen 50 US dollar te offeren ‘om vrij te leven van schulden’

Opnieuw is er een opmerkelijk filmpje van de Surinaamse bisschop Steve Meye opgedoken, waarin hij geloofsgenoten vraagt om geld. En dit keer vraagt hij harde valuta. Meye vraagt mensen om een bedrag van 50 US dollar of de tegenwaarde in SRD af te staan, ‘zodat ze schuldvrij kunnen leven’. Hij zegt dat de heer hem heeft opgedragen dit te vragen.

In een live filmpje van Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin (NGGGB), dat ook hieronder te zien is, zegt hij: “De heer heeft mij gezegd, hij wil mensen in deze moeilijke tijd vrij zetten van alle schulden. En omdat u vrij moet komen van alle schulden die u heeft, dan heeft de heer het gezegd op mijn hart om u uit te dagen om 50 us dollar als specaal zaad te zaaien voor uw vrijheid.”

“God wil dat wij allemaal schuldvrij zijn, dus laten wij god vertrouwen en zet het in een enveloppe” aldus Meye. Voor mensen die geen valuta hebben, heeft hij ook een oplossing: “Als u die 50 US dollar niet kan vinden heeft de heer mij gezegd om u uit te dagen om met een koers van 1 op 10 , 500 SRD te zetten als speciaal offer.”

De beelden werden flink gedeeld via social media, waarbij mensen versteld staan van de manier waarop hij in naam van de heer om valuta vraagt. Bekijk het filmpje hieronder en oordeel zelf:

Aai boi, Steve Meye zoekt weer geld. 50 US dollar vraagt hij dit keer of de tegenwaarde in SRD tegen koers 1 op 10🤦🏽‍♂️ Wie geeft? Posted by Waterkant.Net on Tuesday, 14 July 2020