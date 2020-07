Vermiste 18-jarige vrouw terecht, twee verdachten aangehouden

De 18-jarige vermiste vrouw, van wie donderdag een opsporingsbericht door het Korps Politie Suriname werd verspreidt, is terecht. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politie ook twee verdachten heeft aangehouden in verband met haar vermissing.

De 18-jarige Kimberley Henkie was op zondag 5 juli 2020 omstreeks 12.00 uur van huis vertrokken met onbekende bestemming. Zij was sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldde de politie. Na ruim 10 dagen is de jonge vrouw nu terecht.

Het is nog niet bekend wat de achterliggende reden is van haar vermissing. Ook heeft de Surinaamse politie nog niet laten weten wie de verdachten zijn en waarvan ze verdacht worden. Nadere details volgen.