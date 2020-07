Nederlandse jongedame in Suriname gebeten door piranha

Wat dinsdag een leuke dag moest worden voor een groepje Nederlanders bij een strand langs de Surinamerivier, is in een nachtmerrie geëindigd. Een jongedame is aan haar rechter grote teen gebeten door een piranha, bij een strand in de buurt van Ayo.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer nauwlijks 2 minuten in het water aan het zwemmen was, toen zij werd gebeten door de piranha. Daarbij is de jongedame een kwart van haar teen kwijtgeraakt.

Na het voorval maakte één van de personen uit het gezelschap, die medicus is, de wond lichtjes schoon en zette het in verband. Het slachtoffer is toen naar de Surinaamse Spoedeisende Hulp gebracht voor medische behandeling.

Vernomen wordt dat er in de afgelopen twee weken zeker vijf personen, tijdens het zwemmen bij verschillende plaatsen langs de Surinamerivier, aangevallen zijn door piranha’s.