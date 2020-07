Auto belandt ondersteboven in goot na aanrijding

Op de Welgedacht A weg in Suriname, heeft dinsdagochtend rond 10.30u een aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto’s. Daarbij kwam één van de voertuigen ondersteboven in de goot langs de weg terecht, zoals op de foto te zien is.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat de benadeelde kwam vanaf de Indira Gandhiweg en reed over de Welgedacht A-weg. Ter hoogte van paal nummer 37 kwam er opeens een auto uit een inrit waarna, een botsing tussen de voertuigen ontstond.

Ondanks de flinke materiële schade raakte er niemand gewond. De Surinaamse politie doet onderzoek naar de toedracht.