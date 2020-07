Taxi ‘duikt’ water in na inhaalmanoeuvre

Deze taxi belandde vrijdagmiddag rond 12.00u in een diepe trens langs de Indira Gandhiweg in Suriname, nadat de chauffeur bij het inhalen van een personenauto in botsing kwam met een pick-up.

De taxi reed over de Indira Gandhiweg, komende uit de richting van Onverwacht en gaande richting Lelydorp. Net voor de Palisadeweg ging het mis. De chauffeur haalde een personenauto in en tegerlijkertijd kwam een stilstaand auto van de berm in tegenovergestelde richting plotseling op het wegdek. Om een botsing te voorkomen, probeerde de taxichauffeur weer snel in te voegen op zijn rijhelft en ramde daarbij een pick-up van achteren.

De taxichauffeur verloor na de botsing de controle over het stuur en belandde met zijn auto rechtstreeks in de trens. Hij wist zelf ongedeerd uit het voertuig te komen. De taxi had aanzienlijke materiƫle schade, zoals op onderstaande foto te zien is. De pick-up had lichte schade.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren naar berging.