Rosebel: 7 nieuwe coronabesmettingen en in totaal 70 medewerkers genezen

Er zijn nu officieel in totaal 90 medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname positief getest op het coronavirus. De afgelopen dagen zijn er 7 nieuwe gevallen bijgekomen.

Inmiddels zijn er in totaal 70 medewerkers genezen. Het aantal actieve cases is nu 20 en Waterkant verneemt dat hun gezondheidstoestand stabiel is. Momenteel bevinden zich 188 medewerkers van het Surinaamse goudbedrijf in overheidsquarantaines.

Het volledige laundryteam van RGM is in isolatie geplaatst, nadat één van de medewerkers positief is bevonden op COVID-19. Om de laundryservice draaiende te houden gaat er een nieuwe afhandelwijze in. Een truck komt op de site en haalt de laundryzakken op. De laundry wordt off-site gewassen en de volgende dag weer op de site gebracht.

Sinds de corona uitbraak begin maart in Suriname, zijn er nu meer dan 700 personen positief getest op het gevreesde virus. Er zijn vrijdag 27 besmettingen bijgekomen en 12 personen genezen verklaard. Het totaal aantal besmettingen is met de nieuwe gevallen van vrijdag gestegen naar 726. Er zijn momenteel 241 actieve cases en 468 personen zijn genezen verklaard.