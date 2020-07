Politie houdt drugsgebruikende vader en zoon aan die elkaar mishandelden

De Surinaamse politie heeft de 69-jarige vader B.S. en zijn 41-jarige zoon K.S. aangehouden en opgesloten voor wederzijdse mishandeling en vernieling. De mannen zijn bij de politie bekend als drugsgebruikers. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wederzijdse mishandeling was het resultaat van een ruzie die daags tevoren begonnen was tussen vader en zoon. De politie had hun woonadres ettelijke keren aangedaan om de ruzie te beslechten.

K.S. heeft naast het mishandelen van zijn vader ook vernielingen aangericht in het huis. De mannen zijn op maandag 6 juli door de politie van het bureau Wageningen aangehouden en opgesloten voor wederzijdse mishandeling en vernieling.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn B.S en K.S.door de politie in verzekering gesteld.