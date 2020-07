Heropening kindvriendelijke ruimte “Child Friendly Space”

De heropening van de kindvriendelijke ruimte “Child Friendly Space” (CFS) op het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft plaatsgevonden. In aanwezigheid van enkele kinderen werd de heropening verricht op vrijdag 3 juli. Dit innovatief project is met de ondersteuning van de UNICEF uitgevoerd en wordt verder ondersteund door onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Deze faciliteit meer bekend als t’ Buzaantje, heeft sinds 2018 haar ingang gevonden op het Ministerie. De bedoeling hiervan is om kinderen van het personeel of van een bezoeker, voor korte duur op te vangen. Dit project wordt geïmplementeerd tegen de achtergrond van het leveren van een bijdrage ter zake de waarborging van kinderrechten en tegelijk als een belangrijke bijdrage in de vorming van kinderen die met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in contact staan.

Met additionele hulp van de UNICEF is deze ruimte vergroot en gemoderniseerd. De ruimte is ingericht om de kinderen op zinvolle, educatieve, creatieve en interactieve manier hun talenten te doen ontwikkelen. Patrick Matala, programma manager van de UNICEF in Paramaribo heeft bij deze gelegenheid benadrukt dat de UNICEF ondersteuning zal blijven verlenen aan de Surinaamse overheid en andere partners voor het helpen realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen, met de focus op bescherming en ontwikkeling van kinderen in Suriname.

Ambassadeur Yldiz Pollack-Beighle, minister van Buitenlandse Zaken heeft de waardering uitgesproken aan UNICEF voor hun ondersteuning en aan de kinderen gevraagd zuinig te zijn op de faciliteit en het te gebruiken ter ondersteuning van hun ontplooiing. ​

Het ministerie van Buitenlandse Zaken dient als model als het gaat om de integratie van ouder en kind, waarbij gelet op de bijzondere aard van het ministerie en de daarmee gepaard gaande langere werkuren, middels dit project een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het kind, inclusief de implementatie van SDG 3, goede gezondheid en welzijn, alsmede het respecteren van kinderrechten.