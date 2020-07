Meer Nederlandse medici aangekomen in Suriname om vrijwillig te helpen tegen corona

Vrijdagmiddag is nog een team van vier Nederlandse medici aangekomen in Suriname, om vrijwillig hun kennis en kunde in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om twee IC-verpleegkundigen, een moleculair analist en een extra intensivist die zijn afgereisd. De coördinatie van het project ligt in handen van Jeroen Schouten, intensivist van het Radboudumc.

In totaal zullen 30 Nederlandse professionals de komende 3 maanden in groepen van 5 tot 6 afreizen naar Suriname. De Nederlanders zullen de kennis, die ze in Nederland hebben opgedaan bij de bestrijding van het gevreesde virus, inzetten om Surinaamse medici te ondersteunen. Vorige week is een team van intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog afgereisd naar Suriname.

Om in Nederland geld in te zamelen, om Suriname te helpen in de strijd tegen COVID-19, is er op woensdag 8 juli een speciaal programma via de Nederlandse televisie uitgezonden. Het ging om een anderhalf uur durende live benefietshow bij de NPO, met verschillende artiesten. De show heeft meer dan 1 miljoen euro opgeleverd.

De website www.nederlandvoorsuriname.nl blijft actief en mensen kunnen blijven doneren. Het geld komt onder meer ten goede aan medische apparatuur, beschermmateriaal, IC-bedden en andere middelen, waaraan een groot tekort is in Suriname.