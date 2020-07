Deze hoogbouw woning aan de Emielaan te Uitvlugt is woensdagavond rond 22.30u in brand gevlogen. Er was sprake van een enorme vlammenzee.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben de brand inmiddels al onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Nadere details volgen.

Hieronder een live video van een buurtbewoner:

Posted by Chifaro Eycken on Wednesday, 8 July 2020