Chinees bedrijf gaat door met uitbaggeren Surinamerivier

Dit baggerschip werd woensdag gespot op de Surinamerivier ter hoogte van Leonsberg, waar het bezig was met baggerwerkzaamheden. Een opmerkelijke situatie, want de huidige NDP-regering in Suriname zou een achterstand in betaling van het bedrijf hebben.

De redactie van Waterkant.Net verneemt echter dat het bedrijf, China Harbour Engineering Company, uit goodwill door is gegaan met de werkzaamheden. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) heeft een aantal bedrijven in de tussentijd het initiatief genomen om te kijken naar financiering van deze activiteiten.

Volgens dWT gaat het om bedrijven die er belang bij een goed bevaarbare vaargeul hebben, zoals Staatsolie. Deze proberen de zaak draaiende te houden totdat de nieuwe regering overneemt en de zaak verder afhandelt.

De bedrijven grijpen dus in om de voortgang van het baggerproject te garanderen.